Завершено следствие по делу Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске

Следователи Федеральной службы безопасности завершили расследование уголовного дела в отношении главы совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что после ознакомления с материалами сторон обвинения и защиты дело будет направлено прокурору Красноярского края для дальнейшей передачи в суд в случае утверждения ведомством обвинительного заключения.

Митволь был арестован в июле прошлого года по делу о хищении около 950 млн рублей. По некоторым данным, его задержали сотрудники ФСБ во Внуково при попытке отправиться в Дубай. Также утверждалось, что похищенные деньги якобы были выделены аффилированной с Митволем проектной организации на строительство красноярского метро.

Ранее стало известно, что Митволь был переведен из Краевой туберкулезной больницы в СИЗО № 1.