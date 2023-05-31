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Завершено следствие по делу Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске

Завершено следствие по делу Митволя о хищении 900 млн руб. при строительстве метро в Красноярске

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Следователи Федеральной службы безопасности завершили расследование уголовного дела в отношении главы совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что после ознакомления с материалами сторон обвинения и защиты дело будет направлено прокурору Красноярского края для дальнейшей передачи в суд в случае утверждения ведомством обвинительного заключения.

Митволь был арестован в июле прошлого года по делу о хищении около 950 млн рублей. По некоторым данным, его задержали сотрудники ФСБ во Внуково при попытке отправиться в Дубай. Также утверждалось, что похищенные деньги якобы были выделены аффилированной с Митволем проектной организации на строительство красноярского метро.

Ранее стало известно, что Митволь был переведен из Краевой туберкулезной больницы в СИЗО № 1.

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