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В Луганске открылось отделение фонда «Защитники Отечества»

В Луганске состоялось открытие филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Луганской народной республике, сообщается в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонида Пасечника.

«При создании структуры ориентировались на поручение президента, а именно: фонд должен стать местом, куда ветераны и семьи погибших могут обратиться и получить всю необходимую помощь (психологическую, юридическую, медицинскую) и содействие в режиме «одного окна», — написал Пасечник.

Он отметил, что правительством республики в короткие сроки была создана вся инфраструктура: подобрано здание, произведен ремонт и оснащение мебелью и техникой.

Специалисты фонда адресно сопровождают ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам.

«Создание фонда - огромный прорыв и лучшее подтверждение того, что государство с максимальным уважением и ответственностью относится к своим воинам», — рассказала председатель фонда Анна Цивилева.

Также в отделении организовано оказание психологической и юридической помощи.

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