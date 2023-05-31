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Подозреваемый в поставках чипов в РФ в обход санкций мог сбежать от европейского суда

AD: подозреваемый в поставках чипов в обход санкций сбежал в Россию от суда в Нидерландах

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Depositphotos

Подозреваемый в поставках микрочипов в Россию в обход санкций ЕС 55-летний гражданин Нидерландов с двойным гражданством Дмитрий К. не явился в суд на слушания и, вероятно, улетел в Россию вместе с семьей, сообщает нидерландское издание AD.

По данным AD, подозреваемый провел под стражей 2,5 месяца, но затем был освобожден в декабре 2022 года для ухода за тяжело больной свекровью. После того, как он не явился в суд, правоохранители заявили, что он, вероятно, сбежал.

Дмитрий прожил в Нидерландах около 30 лет. После ввода санкций в отношении России в мае 2022 года он официально перестал заниматься торговлей микрочипами и перепрофилировал принадлежащий ему магазин на торговлю канцелярскими принадлежностями и бумагу.

По версии нидерландского следствия, на деле мужчина продолжил торговлю микрочипами с Россией, используя для прикрытия компанию на Мальдивах. Его подозревают в подделке восьми счетов-фактур в период с июня по сентябрь 2022 года, поставках микрочипов компаниям-контрагентам министерства обороны России и попытке отправки в Россию боевых беспилотников.

По решению суда, дом Дмитрия в Нидерландах будет продан в июле, поскольку тот несколько месяцев не вносил ипотечные платежи.

Ранее сообщалось, что мужчина был задержан 7 октября 2022 года.

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