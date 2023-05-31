Белорусские пограничники переманивали коллег с Украины едой

Пограничники из Белоруссии попытались переманить своих украинских коллег на границе борщом. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Отмечается, что сотрудники Государственного погранкомитета Белоруссии включили на кордоне аудиозапись. На ней женский голос рассказывал о схожести украинского и белорусского борщей, подчеркивая, что эти блюда «борщи-соседи» и «борщи-родственники».

«Когда вам не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону, ведь белорусский и украинский борщ имеют много общего, а в Европе ничего подобного нет», — говорилось в аудиозаписи.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что фиксируются попытки завезти в страну через границу с Украиной оружие, взрывчатку, чтобы осуществить диверсии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.