В Ростове-на-Дону приняли меры предосторожности после обрушения трибун

Власти Ростова-на-Дону ввели запрет на проведение массовых мероприятий в непогоду после обрушения зрительских трибун на детско-юношеских соревнованиях. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

«Во все подведомственные учреждения направлены уведомления о недопустимости проведения массовых мероприятий при опасных метеорологических явлениях», — говорится в сообщении.

Родители будут проинформированы о том, что детям на открытых спортивных площадках необходимо сопровождение взрослых.

30 мая на территории школы олимпийского резерва № 5 в Ростове-на-Дону во время соревнований по футболу среди детских команд обрушились зрительские трибуны. В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате обрушения зрительских трибун на детско-юношеских соревнованиях в Ростове-на-Дону пострадали 36 человек, один человек погиб.