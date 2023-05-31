Собянин: в Марушкинском поселении ТиНАО появится логистический парк

Правительство Москвы одобрило планы строительства промышленного комплекса в районе Покровское-Стрешнево и логистического парка в поселении Марушкинском. Распоряжения по этим вопросам подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте mos.ru.

Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Инвестор вложит в возведение объекта 150 миллионов рублей, здесь будет создано 56 рабочих мест.

Логистический парк расположится на территории опытно-производственного хозяйства «Толстопальцево». Его общая площадь составит 181 тысячу квадратных метров.

«Программу утвердили в 2019 году. Благодаря ей застройка новых районов Москвы ведется сбалансированно. Наряду с жильем инвесторы строят социальные объекты, деловые центры, промышленные комплексы. И люди, покупая квартиру, получают все необходимое для жизни, включая возможность работать рядом с домом», — рассказал Собянин.

Программа стимулирования создания мест приложения труда предполагает предоставление льгот инвесторам, строящим объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательные центры и гостиницы.