Стало известно, каких людей чаще всего кусают комары

Комары кусают не всех людей, а некоторые для них намного привлекательнее остальных. И дело здесь, как правило, в количестве выдыхаемого углекислого газа и аромате кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-дерматовенеролог Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

«В процессе дыхания человек вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ, который улавливают чувствительные обонятельные рецепторы насекомых. Чем больше углекислого газа выдыхает человек, тем активнее на него притягиваются комары. Именно поэтому насекомые обычно кусают взрослых, а не детей и предпочитают людей с лишним весом и беременных. Кроме того, комаров привлекает аммиак и молочная кислота, которые содержится в поте. Поэтому они часто кусают в жару или когда человек занимается спортом», – объяснил эксперт.

По его словам, для большинства людей укус комара не грозит проблемами со здоровьем, однако для некоторых может стать причиной серьезной аллергии. Это зависит от индивидуальной реакции иммунной системы.

«Когда комар наполняется кровью, то он впрыскивает в ранку свою слюну. В ней содержатся чужеродные для человека белки, которые не дают крови сворачиваться. Обычно иммунная система реагирует на эти вещества кожным зудом. Это один из вариантов аллергической реакции и то, насколько сильной она будет, зависит от активности иммунитета. При этом чем чаще человека кусают комары, тем активнее может становиться реакция. Кроме того, сильнее реагируют люди склонные к аллергии в принципе», – рассказал Роман Иванов.

Он отметил, что некоторые комары могут распространять через укусы бактерии, вирусы или паразитов, что становится причиной тяжелых инфекций. Укусы таких комаров особенно опасны для тех, кто путешествует в страны с теплым тропическим климатом. Насекомые в этих краях могут стать причиной лихорадки Западного Нила, малярии и лихорадки денге. При этом укусы комаров в парке или на даче обычно не приводят к опасным реакциям или инфекциям.

«У большинства людей на месте укуса появляется небольшая припухлость, а сама ранка немного зудит. О развитии аллергической реакции говорит сильный отек и краснота. Еще один вариант аллергии – синдром Скитера, при котором к таким симптомам присоединяется температура до 38°C, боль на месте укуса, иногда рвота. В редких случаях может развиться жизнеугрожающее состояние – анафилаксия. Ее признаки – затрудненное дыхание, резкая слабость, бледность и липкий пот. При появлении перечисленных симптомов нужно немедленно звонить в скорую», – предостерег дерматовенеролог.

Врач добавил, что специально лечить комариные укусы не нужно, потому что они практически не представляют опасности. В случае сильного зуда и воспаления врач назначает антигистаминные препараты внутрь, а на область укусов – топические глюкокортикостероиды. Главное – не расчесывать места укусов, потому что это только усилит отек и зуд, а царапины и расчесы станут входными воротами для инфекции, для лечения которой понадобятся местные антибиотики.

«Чтобы защититься от кровососущих насекомых, можно использовать специальные репелленты. Многие средства от комаров содержат пиретроиды – токсичные вещества, которые парализуют комаров. На человека такие средства тоже могут оказывать негативное влияние – например, вызывают головную боль, головокружение, бессонницу или аллергию. Обычно так происходит, если у человека есть индивидуальная непереносимость одного из компонентов или он превысил рекомендуемую дозу. Чтобы обезопасить себя, средство нужно наносить на одежду и на открытые участки кожи, избегая лица, ладоней, открытых ран. Вечером следует обязательно принять душ, а одежду постирать, чтобы смыть остатки репеллента», – сообщил эксперт Лаборатории «Гемотест».

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