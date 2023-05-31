Жители Красноярска напали на 22-летнего москвича и избили его на улице при свидетелях

В Москве задержали двоих красноярцев, избивших 22-летнего жителя столицы. Об этом сегодня сообщает МВД Медиа.

Как установили полицейские, двое ранее судимых жителей Красноярска, 29 и 30 лет, приехали в Москву и остановились в арендованной квартире. Во время совместной прогулки по столице они по какой-то причине вступили в конфликт с 22-летним молодым человеком.

Все произошло в центре города на территории парка Горького в районе улицы Крымский Вал при многочисленных свидетелях. Злоумышленники устроили с пострадавшим драку и избили его, нанося удары по голове. При этом потасовка попала на камеру видеонаблюдения.

В итоге мужчину доставили в больницу, где квалифицировали причиненные ему травмы как тяжкий вред здоровью. Нападавших же задержали, а в отделе внутренних дел рецидивисты признались в содеянном. В настоящее время они находятся под стражей.

Расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью продолжается.

До этого стало известно, что в Кузбассе начальник избил задремавшего сторожа лопатой, сломав ему руку и повредив легкое.