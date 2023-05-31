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Спецоперация против исламистов проходит в 12 землях Германии

Bild: спецоперация против исламистов проходит в 12 землях Германии

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Hannibal Hanschke/Reuters

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии проводит крупномасштабную спецоперацию против предполагаемых сторонников террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Как отмечает издание, обыски проходят в 12 федеральных землях ФРГ. Они проходят в рамках дел по борьбе с финансированием и поддержкой террористической деятельности.

Отмечается, что рейды прошли в Берлине, также обыски проходят в том числе в нескольких районах земли Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии.

По данным немецкой прокуратуры, уже задержаны семь человек.

Ранее сообщалось, что денежные пособия, которые выплачивало правительство Германии пострадавшему от коронавируса бизнесу, могли оказаться в руках исламистов. Об этом писала газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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