В Приморье местный житель поджег собственный дом, чтобы снять с себя подозрения в убийстве

Россиянин обвинен в убийстве мастера по ремонту печного оборудования, желая скрыть которое он якобы поджег собственный дом. Об этом говорится на сайте прокуратуры Приморского края.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел в сентябре 2022 года. Житель Партизанска находился у себя дома на Ладожской улице. Он ждал мастера по ремонту печного оборудования, а когда мужчина пришел, стал распивать с ним алкоголь. Далее, по имеющейся версии, между заказчиком и исполнителем работ случился конфликт, в результате которого хозяин нанес гостю несколько ударов металлическим совком по голове.

Потерпевший скончался на месте, а предполагаемый виновник его смерти спрятал тело жертвы в погреб и поджег свой дом.

«Ранее в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Партизанский городской суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

До этого стало сообщалось, что в Тульской области мужчина за ночь устроил пожар в четырех жилых домах и был задержан.