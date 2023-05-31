Психолог рассказала, к чему может привести излишняя требовательность родителей к детям

Родительский императив или ситуация, когда мама и папа оказывают сильное влияние на жизнь и поведение своих детей, навязывая им определенные ожидания и требования, принято рассматривать скорее в негативном ключе. Однако именно таким способом родители зачастую помогают детям при отставании в школе и институте, а также при достижении успеха в жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог онлайн школы IT-профессий Rebotica Ирина Красинская. Она объяснила, какой императив действительно поможет ребенку и какие травмы могут возникнуть, если переборщить с давлением.

По словам эксперта, в первую очередь родительский императив важен в обучении. Дело в том, что ребенок не может быть полностью ответственным за процесс обучения, так как у большинства школьников еще отсутствует здравая оценка важности обучения и в целом ответственности за свою жизнь и будущее.

«Императив может стимулировать детей к формированию высокой внутренней учебной мотивации и развитию интеллектуальных знаний и умений. Для этого устанавливайте достижимые ожидания и обязательно подчеркивайте связь между усилием и результатами», – посоветовала психолог.

Также императив может помочь в установлении структуры, дисциплины и регулярности в жизни ребенка. Ребенку могут потребоваться четкие правила и ожидания, чтобы развить саморегуляцию, ответственность и организационные навыки. Также родители могут использовать императив, чтобы помочь детям развить здоровые привычки, такие как регулярное упражнение, здоровое питание, соблюдение гигиены и режим сна.

«Родители могут использовать императив, чтобы передать свои ценности и моральные установки детям. Они могут настаивать на определенных принципах и учить детей нравственным нормам, помогая им развивать социальные навыки и понимание этики. Однако важно помнить, что родительский императив должен быть сбалансированным и учитывать индивидуальные потребности и способности ребенка», – сообщила Ирина Красинская.

Она отметила, что слишком строгий или контролирующий родительский императив может привести к негативным психологическим последствиям, поэтому важно устанавливать реалистичные ожидания и поддерживать эмоциональное благополучие ребенка. Так излишнее давление со стороны родителей может привести к психотравмам.

«Если родители постоянно критикуют и сравнивают ребенка с другими, внушая ему ощущение неполноценности и недостаточности, в первую очередь это может привести к формированию у него низкой самооценки. Кроме того, когда детям навязывают высокие стандарты и ожидания, они могут постоянно ощущать, что никогда не достигают желаемого и не соответствуют ожиданиям родителей. Это может вызывать чувство неудовлетворенности и стресс», – предостерегла эксперт.

Вместе с тем, когда родители принимают все решения за ребенка и не дают ему возможности самостоятельно принимать решения и решать проблемы, это может привести к формированию зависимости и неуверенности в своих способностях.

«Если родители настаивают на том, чтобы ребенок следовал определенному пути или выбрал определенную профессию, не учитывая его собственные интересы и стремления, ребенок может потерять свою собственную идентичность и ощущение смысла в жизни. Также, если дети вынуждены подавлять свои эмоции и чувства, чтобы соответствовать ожиданиям родителей, это может привести к эмоциональной подавленности и трудностям в выражении своих истинных эмоций», – рассказала психолог Красинская.

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