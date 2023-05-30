Депутат: креативной индустрии России принадлежит будущее

Внимание президента России Владимира Путина к креативной индустрии России показывает, что страна живет в здоровом темпе и ритме. Об этом по итогам посещения главой государства конструктивного пространства «Зотов» в Москве заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Центр «Зотов» - это новое пространство в Москве. Я сам неподалеку живу и видел, как на глазах преобразился этот старый уголок Москвы. Раньше это был разрушенный хлебозавод, а сейчас - это блестящий отреставрированный комплекс. Конечно, он стал центром притяжения молодежи, потому что здесь работают и приходят дизайнеры, разработчики видеоигр, архитекторы, в общем все сотрудники креативной индустрии, а это не мало», — заявил он.

По его словам, это люди, которые делают будущее России, потому что они действительно заглядывают в завтрашний день. При этом Матвейчев, подчеркнул, что то, что креативной индустрии принадлежит будущее - очевидно.

«Президент до этого говорил, что мы движемся в своем ряду с нужной скоростью, а нас пытаются обогнать по встречной полосе. Мы уверенно смотрим в будущее, и мы не поддаемся на панику, на разговоры о том, что нужно сейчас все отменить, объявить мобилизацию, что сейчас не время для креатива, игр и дизайна, что нужно всем одеться в робу или хакки и маршировать куда-то. Нет, такая Россия не будет привлекательной», — отметил он.

Матвейчев считает, что привлекательной будет та Россия, которая всесторонне развита, которая смотрит в будущее и имеет это будущее.

«Не даром на этой встрече с президентом обсуждался вопрос, связанный с экспортом наших креативных технологий, продуктов и услуг в Китай. Как известно Китай любит российские мультики, музыку, игры и вообще много чего из российского креатива. Если мы эту дорожку в Китай сделаем пошире, то это сблизит наши народы на гуманитарном и культурном уровне», — заявил депутат.