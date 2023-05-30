В жилом доме в Ростове-на-Дону взорвался газовый баллон

В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, передает РИА Новости.

Уточняется, что в 19:46 по московскому времени спасателям поступила информация о пожаре на первом этаже трехэтажного дома на переулке Гельца, 33. Известно, что при проведении работ по установке натяжного потолка произошел взрыв газового баллона. Пострадал мужчина 25 лет.

Как уточнили в ГУ МЧС, соседние квартиры не были повреждены. Пожар потушили в 20:15 по московскому времени.

Ранее управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что в Краснодаре произошло возгорание в квартире на площади 80 квадратных метров после взрыва газа в многоэтажном доме.

Сообщалось также, что в Сочи мужчина попытался убить семью с помощью взрыва в доме. Он заперся с шестимесячной дочерью на втором этаже дома и начал угрожать взорвать здание. Мать и бабушка успели отобрать девочку и отвести ее в безопасное место. Сосед попытался успокоить мужчину, однако тот открыл газ и взорвал дом.