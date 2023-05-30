В Хабаровском крае задержали предполагаемого участника «Легиона «Свобода России»*»

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали предполагаемого участника «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России)». Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 29-летний докер Вячеслав Михалев, проживающий в поселке Ванино, попал под подозрение. По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина самостоятельно связался с запрещенной террористической организацией и вступил в ее ряды. Михалев отвечал за выведение из строя критически важных объектов и транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, одной из целей мужчины были железнодорожные пути на участке Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что Михалев переписывался с вероятным куратором и состоял в чате организации. Подозреваемый отправил сообщникам данные местности и рассказал им о купленном снаряжении. Во время обыска упомянутые предметы — разгрузочный жилет, тактический рюкзак, маскировочный плащ, карты, планы и схемы местности — были найдены в доме Михалева.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее украинское формирование «Легион «Свобода России»» внесли в перечень террористов в РФ.