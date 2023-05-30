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В московском фитнес-клубе четыре человека отравились хлором во время купания в бассейне

112: четыре человека отравились хлором во время посещения бассейна фитнес-клуба в Москве

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Depositphotos

В столичном фитнес-клубе пострадали четыре посетителя. Они отравились хлором во время купания в бассейне. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По данным издания, четыре посетителя фитнес-клуба «Лофт», расположенного на Ярославском шоссе, почувствовали жжение в глазах и сильный кашель. Им срочно понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у потерпевших отравление хлором.

По предварительным данным, причиной инцидента может быть сбой в моторчике.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. Вход в фитнес-клуб для посетителей закрыт.

Ранее сообщалось, что четверо взрослых и пятеро детей отравились хлором в бассейне одной из бань Краснодара. Посетители почувствовали резкое жжение в глазах, однако не уделили этому должного внимания. По приходе домой взрослым и детям стало плохо, им потребовалась экстренная помощь врачей.

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