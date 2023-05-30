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ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

РИА Новости: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, в городе отсутствует связь

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области, после удара в нем отсутствует связь. Об этом сообщает РИА Новости.

«...ВСУ обстреляли город Токмак. В населенном пункте отсутствует связь. Подробности уточняются», — заявил представитель оперативных служб.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска обстреляли Михайловку в Запорожской области из тяжелых видов вооружения. Согласно сообщению Рогова, удары, предварительно, пришлись по центру поселка.

29 мая Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пытаясь сорвать ротацию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, украинские военные используют дроны-камикадзе с термобарическими боеприпасами.

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