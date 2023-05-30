Пассажиру самолета, открывшему аварийный выход в воздухе, грозит 10 лет лишения свободы

Пассажиру самолета, открывшему аварийный выход, когда лайнер находился в воздухе, грозит 10 лет лишения свободы, пишет New York Post.

33-летний пассажир самолета авиакомпании Asiana Airlines был арестован в воскресенье за ​​нарушение закона об авиационной безопасности. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, заявили официальные лица.

Как пишут СМИ, мужчина сказал полицейским, что открыл дверь на высоте 213 метров, потому что ему было неудобно, и он хотел побыстрее выйти из самолета. Кроме того, пассажир пожаловался на стресс из-за недавно потерянной работы.

В результате инцидента девять человек были доставлены в местную больницу позже всех отпустили. Сам арестованный сожалеет о своем поступке.

Ранее китайский пассажирский самолет C919 совершил первый рейс из Шанхая в Пекин.