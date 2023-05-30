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Путин поддержал идею открывать кинозалы в сельских ДК

Путин поддержал идею оснащения кинозалами около 20 сельских домов культуры

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею оснащения кинозалами около 20 тыс. домов культуры в селах и малых городах. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что российский лидер посетил культурно-образовательный кластер в центре «Зотов» на Ходынке. Осматривая стенд компании «Экстра синема», гендиректор компании Петр Чиряев предложил президенту идею по оснащению порядка 20 тыс. домов культуры кинозалами.

«Это то, что нужно. Отличная идея», — сказал Путин.

3 января Путин дал поручение Минкультуры обеспечить показ в кинотеатрах документальных фильмов о СВО, а также поручил Минобороны оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала о героизме участников спецоперации.

Как следует из данных на сайте Кремля, президент поручил Минкультуры до 1 февраля представить предложения по обеспечению показа в кино российских документальных фильмов о спецоперации и о «борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии».

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