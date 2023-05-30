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В Свердловской области обнаружили тело бывшей сотрудницы ФСИН

Бывшую сотрудницу ФСИН, пропавшую несколько дней назад, нашли мертвой на Урале

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СУ СК России по Свердловской области

Под Первоуральском нашли тело пропавшей пенсионерки. Бывшую сотрудницу ФСИН несколько дней искали полицейские и волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ведомства, в поселке Флюс пропала 51-летняя местная жительница, которая раньше работала в Федеральной службе исполнения наказаний. После 28 мая 2023 года женщину никто не видел. Уточняется, что она нуждалась в медицинской помощи.

Полицейские и волонтеры организовали поисковые мероприятия. 30 мая 2023 года тело женщины было найдено в одном из водоемов. По факту произошедшего проводится проверка.

На месте обнаружения останков работают следователи. Полицейские пока не нашли свидетельств, что в отношении женщины было совершено преступление. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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