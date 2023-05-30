Названы неочевидные симптомы, которые могут указывать на рак толстой кишки

Колоректальный рак или рак толстой кишки, который находится на втором месте в мире по смертности, можно вылечить, если распознать его на ранней стадии, рассказал Life кандидат медицинских наук, онколог, колопроктолог, заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии университетской клиники МГУ Даниил Маркарьян.

«К неочевидным симптомам рака кишки, как и любого онкологического заболевания, относят повышенную утомляемость, нетипичную для человека, появляющуюся в ответ на ранее привычную нагрузку. Чаще всего она возникает из-за хронического подкравливания опухоли и, как следствие, развития анемии, а также из-за интоксикации организма продуктами распада крупной опухоли», — объяснил онколог.

Эксперт также отметил, что на появление недуга может указывать необоснованное снижение массы тела, аппетита и отвращение к любимым продуктам.

«К очевидным [симптомам] относят так называемые красные флаги, о которых мы не устаем повторять: появление крови и слизи при дефекации, нарастающее нарушение проходимости кишки, которое наблюдается в случаях, когда опухоль достигает больших размеров и постепенно перекрывает просвет кишечника, а также длительно существующие боли в животе», — добавил он.

В этом случае врач призвал незамедлительно обращаться за помощью к специалистам. Маркарьян также отметил, что данное заболевание практически всегда развивается из полипов, обнаружить и удалить которые помогает колоноскопия.

Ранее ученые из Мюнхенского университета выяснили, что содержащееся в куркуме вещество может стать основой для более эффективного лекарства от рака толстой кишки.