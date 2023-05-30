Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы неочевидные симптомы, которые могут указывать на рак толстой кишки

Онколог Маркарьян: повышенная утомляемость и снижение массы тела могут быть неочевидными симптомами рака толстой кишки

close
100%
Freepik.com

Колоректальный рак или рак толстой кишки, который находится на втором месте в мире по смертности, можно вылечить, если распознать его на ранней стадии, рассказал Life кандидат медицинских наук, онколог, колопроктолог, заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии университетской клиники МГУ Даниил Маркарьян.

«К неочевидным симптомам рака кишки, как и любого онкологического заболевания, относят повышенную утомляемость, нетипичную для человека, появляющуюся в ответ на ранее привычную нагрузку. Чаще всего она возникает из-за хронического подкравливания опухоли и, как следствие, развития анемии, а также из-за интоксикации организма продуктами распада крупной опухоли», — объяснил онколог.

Эксперт также отметил, что на появление недуга может указывать необоснованное снижение массы тела, аппетита и отвращение к любимым продуктам.

«К очевидным [симптомам] относят так называемые красные флаги, о которых мы не устаем повторять: появление крови и слизи при дефекации, нарастающее нарушение проходимости кишки, которое наблюдается в случаях, когда опухоль достигает больших размеров и постепенно перекрывает просвет кишечника, а также длительно существующие боли в животе», — добавил он.

В этом случае врач призвал незамедлительно обращаться за помощью к специалистам. Маркарьян также отметил, что данное заболевание практически всегда развивается из полипов, обнаружить и удалить которые помогает колоноскопия.

Ранее ученые из Мюнхенского университета выяснили, что содержащееся в куркуме вещество может стать основой для более эффективного лекарства от рака толстой кишки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях