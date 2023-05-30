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В Британии арестовали блогера, снимавшего видео с незаконными вторжениями в чужие дома

Тиктокер-пранкер был заключен под стражу из-за видео с проникновением в случайный дом

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Mizzy/TikTok

Тиктокер-пранкер из Британии, получивший широкую известность после серии скандальных видео, заключен под стражу. Об этом сообщил накануне NBS News.

Бакари-Бронз О'Гарро, также известный в TikTok как Mizzy, некоторое время назад запустил челлендж, выполнение которого на территории любой страны грозит проблемами с законом. Сам 18-летний британец самостоятельно выполнил его на камеру, но в итоге был задержан. В мае ему были предъявлены обвинения по трем пунктам, однако своей вины задержанный не признал.

Особенной популярностью среди поклонников тиктокера пользуется видео, на котором он в середине мая заходит в дом незнакомой ему семьи. Молодой человек воспользовался открытой дверью и проник внутрь чужого жилья, даже не поинтересовавшись мнением хозяев на этот счет. Кроме того, ради съемки провокационного контента юноша стал вором и похитил собаку у пожилой женщины. Уточняется, что затем он вернул ее.

Известно, что пранкер уже получал предупреждение о недопустимости публикации в соцсетях видео без согласия людей, оказавшихся с ним в кадре, но неоднократно его нарушал. Он также был оштрафован на £365 и получил запрет на посещение одного торгового центра в Восточном Лондоне.

Ранее москвич решил проверить лайфхак из TikTok и получил ожоги 50% тела.

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