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В центре столицы Украины частично пропал свет

В Киеве произошло частичное аварийное отключение электричества

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Andrew Kravchenko/AP

В некоторых жилых домах в центре Киева произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом завили в пресс-службе национального энергохолдинга ДТЭК «Киевские электросети».

«Аварийное отключение произошло», — указывается в сообщении.

По информации пресс-службы, аварийные службы быстро прибыли на место отключений и оперативно наладили энергоснабжение в 33 обесточенных зданиях.

Согласно данным компании, на данный момент энергетики работают над восстановлением электроснабжения в 15 домах на улицах Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и Орлика в центре украинской столицы.

Ранее директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что проблемы с подачей электричества допускаются на Украине будущей зимой на фоне дефицита импорта. По его словам, сложности объясняются тем, что республика к началу отопительного сезона войдет с существенно меньшим запасом мощностей.

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