Британский турист умер от удара молнии на пляже в Греции

Мужчина из Англии погиб от удара молнии во время отдыха в Греции, пишет LADBible. В момент трагедии турист был на пляже со своей девушкой.

Как пишут СМИ, инцидент произошел на острове Родос. Когда молния ударила в британца, тот находился в воде. После этого один из отдыхающих вынес тело мужчины на берег.

«Как только я приблизился к нему, я увидел, что он лежит лицом в воде, и его лицо было в синяках. Я сразу понял, что важна каждая секунда, и начал вытаскивать его на берег», — рассказал очевидец.

Британца срочно доставили в местную больницу, где медики отчаянно пытались реанимировать его, но к сожалению, им это не удалось. По имеющимся данным, мужчине было 26 лет.

«Мы поддерживаем семью британца, погибшего на Родосе, и поддерживаем связь с местными властями», — заявили власти Британии.

Ранее в Австралии молния ударила в купавшегося в океане мальчика.