Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британский турист умер от удара молнии на пляже в Греции

Турист из Англии погиб от удара молнии во время отдыха на пляже в Греции

close
100%
Depositphotos

Мужчина из Англии погиб от удара молнии во время отдыха в Греции, пишет LADBible. В момент трагедии турист был на пляже со своей девушкой.

Как пишут СМИ, инцидент произошел на острове Родос. Когда молния ударила в британца, тот находился в воде. После этого один из отдыхающих вынес тело мужчины на берег.

«Как только я приблизился к нему, я увидел, что он лежит лицом в воде, и его лицо было в синяках. Я сразу понял, что важна каждая секунда, и начал вытаскивать его на берег», — рассказал очевидец.

Британца срочно доставили в местную больницу, где медики отчаянно пытались реанимировать его, но к сожалению, им это не удалось. По имеющимся данным, мужчине было 26 лет.

«Мы поддерживаем семью британца, погибшего на Родосе, и поддерживаем связь с местными властями», — заявили власти Британии.

Ранее в Австралии молния ударила в купавшегося в океане мальчика.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях