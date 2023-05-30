Житель Тольятти перенес пересадку кожи после ожогов, полученных во время фаер-шоу в кафе

В Тольятти мужчина серьезно пострадал во время фаер-шоу в кафе, он получил термические ожоги и перенес пересадку кожи. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Жизнь Тольятти».

Инцидент в тольяттинском кафе-баре «Ну и че?» случился еще 21 марта. В тот день бармен заведения решил устроить для посетителей фаер-шоу, но в какой-то момент произошел несчастный случай, и огонь со стойки внезапно перекинулся на ближайшего к нему клиента.

Судя по опубликованному видео, лицо мужчины тут же загорелось, и он упал на пол, пытаясь потушить пламя. Работник кафе, только что причинивший ему вред, при этом не торопится оказывать пострадавшему помощь.

В больнице стало известно, что россиянин получил термические ожоги головы, шеи, рук и туловища 2-й и 3-й степени тяжести. Травмы оказались настолько серьезными, что потребовали пересадки кожного покрова.

Уточняется, что после проведения проверки по факту произошедшего СК РФ не выявил оснований для возбуждения уголовного дела, и бармен, причинивший серьезный вред здоровью местного жителя, не понес никакой ответственности.

В мае «Газета.Ru» рассказала, что ребенок, получивший химический ожог на детской площадке в Петербурге, нуждается в пересадке кожи.