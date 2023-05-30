Появилось видео падения одного из беспилотников в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что он был сбит и упал в поле.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки на город беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) два человека обратились за медицинской помощью.

Глава города добавил, что, по информации от медицинских служб, в данный момент никто из жителей домов, которые были повреждены в результате атаки, серьезно не пострадал.

Собянин уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

Ранее Собянин сообщил, что утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения из-за атаки беспилотников.

Спецслужбы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.