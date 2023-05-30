В СМИ сообщили, что более 20 БПЛА задействовали в атаке на Москву и Подмосковье

Порядка 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в утренней атаке на столичный регион. Об этом сообщает Baza.

Как уточнили в издании, большую часть беспилотников удалось сбить силами ПВО в Московской области. Часть БПЛА зацепились за провода и деревья из-за пролета на сверхмалой высоте, говорится в сообщении.

Предположительно, три беспилотника врезались в жилые дома, один из этих аппаратов мог нести взрывные устройства. Взрывные механизмы не сработали, добавили в Baza.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения из-за атаки беспилотников.

Специальные службы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлете в Москву сбито несколько БПЛА.