В аэропортах Москвы отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов

Серьезных отмен или задержек рейсов в аэропортах Москвы на фоне информации о сбитых беспилотниках нет, следует из информации на странице табло аэропортов «Яндекса».

Из расписания следует, что во Внуково отменено три рейса, в Домодедово задержано семь рейсов, в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения из-за атаки беспилотников.

Спецслужбы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлете в Москву сбито несколько БПЛА.