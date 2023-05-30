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Россиянка убила 71-летнего мужчину, когда тот отказался отпустить ее после застолья

На Сахалине женщина убила пенсионера, не пожелавшего выпустить ее из квартиры

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Depositphotos

Жительница Сахалинской области была признана виновной в убийстве 71-летнего пенсионера, оскорбившего ее и отказавшегося отпустить домой после застолья. Об этом сегодня сообщает прокуратура Сахалинской области в своем Telegram-канале.

В Холмске осудили 45-летнюю местную жительницу. Суд установил, что в сентябре 2022 года она находилась в гостях у 71-летнего мужчины. Вместе они распивали спиртное, а затем пенсионер якобы оскорбил гостью, а затем попытался воспрепятствовать тому, чтобы она покидала его квартиру. Тогда женщина поддержала словесный конфликт, а затем из-за неприязни, возникшей после действий пожилого человека, она, по версии следствия, решила его убить.

После того, как россиянка не менее шести раз ударила пострадавшего руками по лицу и телу и оттолкнула его от себя, пенсионер упал на пол, а когда попытался подняться, подсудимая этому смогла помешать и нанесла ножевой удар в область передней поверхности грудной клетки потерпевшего.
Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред, он скончался на месте происшествия. Его смерть, как показала экспертиза, наступила от сильной кровопотери в результате одиночного проникающего в грудную полость колото-резаного ранения грудной клетки справа с повреждением легкого и сердца.

Во время проверки по делу выяснилось, что подсудимая в момент совершения убийства находилась на испытательном сроке, ранее ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В этот раз суд приговорил ее к 10 годам и 8 месяцам исправительной колонии общего режима.

До этого стало известно, что в Петербурге 76-летняя пенсионерка убила сковородкой мужа, защищаясь от него.

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