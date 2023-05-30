Для российских СМИ потребовали составить список запрещенных слов

Торгово-промышленная палата (ТПП) России направила в Роскомнадзор обращение с требованием составить список нецензурных слов, запрещенных к использованию в СМИ, сообщает газета «Известия».

В качестве аргументов за нововведение авторы письма ссылаются на многочисленные жалобы со стороны телеканалов и радиостанций, которые приходят в профильный комитет ведомства. Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий отметил, что за последние полтора месяца в ведомство поступило около 15 обращений от представителей медиабизнеса.

Но эксперты указывают: составить четкий и исчерпывающий перечень бранных слов невозможно. В зависимости от речевой ситуации даже вполне невинные выражения могут кому-то показаться оскорбительными, подчеркнули специалисты.

За этот же период отделения Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики. Сами штрафы в размере от 5 до 20 тыс. рублей назначаются уже по решению суда. Как пишет издание, штрафы выписывались, к примеру, за использование в эфире слов литературного русского языка: «сука», «тварь» и «дурак».

15 мая Минпросвещения анонсировало новый словарь, учитывающий закон о защите языка.

Закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований президент России Владимир Путин подписал 28 февраля 2023 года. Закон предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях.