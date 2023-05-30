Названы самые вредные ингредиенты в кондитерских изделиях

В кондитерских изделиях очень часто присутствуют ингредиенты, которые добавляют вкус, но вместе с этим вредят здоровью. Наиболее опасными и самыми популярными в составе сладостей из них являются сахар, искусственные подсластители и красители, трансжиры и консерванты. Об этом «Газете.Ru» рассказала кондитер, а также основатель и шеф-кондитер Rosemarycake Марина Романова.

По словам эксперта, самый опасный ингредиент в кондитерских изделиях – рафинированный сахар, который используется почти всегда и является источником пустых калорий, а также может приводить к развитию диабета и ожирения.

«Рафинированный сахар дешевле по стоимости, чем его натуральные заменители. Поэтому он часто встречается в составе кондитерских изделий, так как влияет на себестоимость продукции. Но если вы делаете акцент именно на здоровом питании, то ищите в составе натуральные сахара», – сообщила кондитер.

Еще один вредный ингредиент – искусственные подсластители. Их обычно используют для замены сахара в продуктах с низким содержанием калорий, однако они тоже могут вызывать различные проблемы со здоровьем.

«Искусственные подсластители грозят проблемами с пищеварением и повышенным риском развития рака. Поэтому в составе «здоровых» сладостей должны быть только натуральные подсластители», – отметила Марина Романова.

Опасны в кондитерских изделиях также трансжиры, которые увеличивают срок годности продукта, поэтому могут присутствовать в большом количестве кондитерских изделий, таких как печенье, кексы и пончики.

«Трансжиры могут привести к повышенному уровню холестерина, сердечным заболеваниям и даже инсульту. В качестве полезной альтернативы ищите в составе продукта нерафинированные натуральные масла, какао-масло или кокосовое», – посоветовала эксперт.

Стоит избегать в сладостях и искусственных красителей, которые не только вредят здоровью, но и часто вызывают аллергические реакции. Чаще всего такие красители, имеющие яркий неестественный цвет, добавляют в конфеты, жевательные резинки и шоколад. Особенное внимание обратите на состав тех кондитерских изделий, которые имеют яркий неестественный цвет. Полезной альтернативой этому ингредиенту выступают порошки фруктов, овощей и предназначенных для этого растений.

«Пятый вредный ингредиент – консерванты. Эти вещества тоже используются для увеличения срока годности продуктов. Они могут вызвать множество проблем со здоровьем, включая аллергические реакции, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и даже рак», – рассказала шеф-кондитер.

Она также отметила, что не все консерванты являются вредными для здоровья. Они, как и остальные ингредиенты, делятся на два типа: искусственные и натуральные. С осторожностью стоит относиться к искусственным – они имеют код Е.

«Чтобы сохранить здоровье и избежать проблем, лучше ограничить употребление продуктов, содержащих эти пять вредных ингредиентов», – заключила Романова.

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