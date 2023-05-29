В Крыму утонула студентка

В Крыму на Бакальской косе обнаружили тело студентки из Симферополя. Девушка утонула. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, 19-летняя девушка приехала в Раздольненский район в гости к своему другу. Они вместе пошли купаться на Бакальскую косу, несмотря на то, что это место является запрещенным для купания, так как там проходят опасные встречные течения.

Молодые люди нарушили правила безопасности. Тело девушки было обнаружено на берегу моря в районе Славновского сельского поселения. На останках не нашли следов насильственной смерти.

19-летнего молодого человека, который купался вместе со студенткой, до сих пор ищут.

Ранее сообщалось, что в Шилкинском районе Забайкальского края рыбак вытащил из воды тонущего 15-летнего школьника, но не смог его реанимировать. Подросток скончался.