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В Москве изменится расписание на восточном радиусе будущего D4

Дептранс Москвы сообщил об изменении расписания на восточном радиусе будущего D4

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Дептранс Москвы

В Москве в связи с подготовкой к запуску D4 изменится расписание поездов на восточном радиусе диаметра, передает kp.ru со ссылкой на столичный Департамент транспорта. Уточняется, что изменения будут действовать с 23:50 2 июня до 3:50 5 июня.

Ведомство сообщает, что интервалы движения будут увеличены до 30-40 минут. Кроме того, 3 и 4 июня поезда не будут останавливаться на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская и Никольское по направлению в сторону Москвы.

Также ограничат движение на участке от Реутова до Железнодорожной. Поезда в сторону столицы будут следовать по главному пути. Подчеркивается, что работы будут проводиться в выходные дни, в условиях наименьшего пассажиропотока.

МЦД-3 и МЦД-4 создаются как абсолютно новые сквозные маршруты, объединившие разрозненные направления железной дороги и проходящие через всю столицу. Масштабная и сложная работа по созданию фактически заново двух линий рельсового каркаса столицы ведется в самом центре города. Что изменится с их запуском — в материале «Газеты.Ru».

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