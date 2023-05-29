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В московском ТЦ мужчина намеревался затащить школьницу в туалет и изнасиловать

Shot: ранее судимый мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю москвичку в туалете ТЦ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В столичном торговом центре (ТЦ) ранее судимый мужчина пытался затащить 16-летнюю девочку в туалет и совершить в ее отношении насильственные действия сексуального характера, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, две школьницы работали на стойке в торговом центре «Трамплин», расположенном на Ярцевской улице. Они оформляли SIM-карты всем желающим.

К девочкам подошел неизвестный мужчина, который попросил оформить карту без паспорта, что и было сделано. В качестве благодарности клиент пригласил подружек сходить на фуд-корт попить лимонад. Мужчина рассказал девочкам, что 16 лет сидел в тюрьме за бандитизм.

В какой-то момент неизвестный начал трогать 16-летнюю школьницу, попытался затащить ее в туалет, чтобы совершить там насильственные действия сексуального характера. Девочке удалось отбиться, но мужчина сказал, что «все равно ее добьется».

Неизвестный снова стал приставать к школьнице около ее рабочего места. Происходящее заметили охранники и вывели мужчину из ТЦ.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в сексуальном насилии над 10-летней девочкой.

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