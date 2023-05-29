Названы неожиданные способы, которые помогут поддержать здоровье людям старше 45 лет

Большинство людей старше 45 лет хотят сохранить свое здоровье и улучшить качество жизни. Life опросил экспертов и собрал семь советов, которые могут в этом помочь.

Так, снять стресс, улучшить качество сна и повысить работоспособность может музыка, считают специалисты. Любимые композиции, не только классические, в зависимости от их ритма помогают расслабиться или зарядиться энергией. Еще один вариант — работа стоя. Такой способ позволит тратить больше энергии и улучшить осанку, а еще — снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Чтобы улучшить память и концентрацию и снизить стресс, попробуйте писать от руки. Так мозг будет работать более интенсивно. Кроме того, эксперты советуют заниматься сексом, который способен поднять настроение, повысить уровень счастья и даже укрепить иммунитет. Для поднятия настроения помогает также пение и смех. Эти варианты также могут значительно снизить уровень стресса и улучшить здоровье.

Последний совет — после приема пищи следует воздержаться от немедленной чистки зубов, делать это стоит примерно через час после еды. В противном случае может начаться кариес.

Ранее ученые из Университета Мэриленда выяснили, что у пожилых людей после ходьбы улучшается память и укрепляются связи между клетками мозга.