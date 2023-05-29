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Москвичам напомнили, что грозит за срыв сирени

Юрист Воробьев: за срыв сирени москвичам грозит штраф до четырех тысяч рублей

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Depositphotos

В Москве гражданам, сорвавшим сирень, грозит штраф до четырех тысяч рублей, напомнил в беседе с kp.ru юрист по гражданским и административным делам Алексей Воробьев. По его словам, в столице для таких случаев давно выделена отдельная статья.

«В каждом регионе это регулируют свои законы. В Москве есть статья «Повреждение зеленых насаждений». По ней срыв сирени гражданским лицам грозит штраф до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 5 тыс. рублей. И для юридических лиц — до 300 тыс. рублей. Кроме того, есть статья «Незаконное уничтожение зеленых насаждений». По ней штраф для граждан — до 4,5 тыс. рублей», — пояснил юрист.

При этом депутат Государственной думы Максим Иванов предложил сорвавших сирень или цветы с клумбы не штрафовать, а отправлять на озеленение города, напомнив тем самым, что — это тяжелый труд.

Ранее сообщалось, что российские ученые планируют отправить в космос сирень, выращенную в Белгородской области.

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