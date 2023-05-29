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Москвичам пообещали нежаркую погоду в начале июня

В Москве в ближайшие дни прогнозируется нежаркая погода. Днем ожидается до 19–25 градусов, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В ближайшие дни погода будет достаточно однородной, нормальной – плюс 20–25 градусов, без значительных осадков, переменная облачность. Исключением станет только среда, когда днем температура будет ниже – всего лишь 19–20 градусов тепла», – цитирует Вильфанда «Москва 24».

Синоптик добавил, что в ночное время прогнозируется похолодание. Так, в понедельник, 29 мая, ожидается 5–7 градусов, во вторник и среду, 30 и 31 мая, – 7–9 градусов. Лишь с четверга и пятницы, 1 и 2 июня, ночные показатели начнут превышать 10 градусов.

Как напоминает сайт «Подмосковье сегодня», ранее метеоролог Надежда Точенова рассказала, что москвичей ожидают кратковременные дожди с грозами и градом в начале июня. Синоптик поделилась, что в ближайшие пять дней в столице температура ночью будет составлять 8–15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Первый день лета, 1 июня

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