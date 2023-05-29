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Россиянин оскорбил 12-летнюю дочь, избил ее ремнем и получил 120 часов обязательных работ

Барнаульца приговорили к 120 часам обязательных работ за избиение 12-летней дочери ремнем

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Depositphotos

В Барнауле суд назначил местному жителю 120 часов обязательных работ за нанесение побоев несовершеннолетней. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

Житель Барнаула был признан виновным в причинении физической боли его 12-летней дочери путем нанесения ей побоев.

Как стало известно, в день совершения преступления мужчина был недоволен тем, как его ребенок убирает квартиру. Он стал ругать подростка в тот момент, когда девочка мыла пол. Отец также оскорбил пострадавшую, используя обсценную лексику, за снижение успеваемости.

После того, как школьница попросила его оставить ее в покое, мужчина взял ремень и пять раз ударил потерпевшую по бедрам. От насильственного воспитания у девочки остались кровоподтеки.

В итоге суд назначил россиянину наказание в виде 120 часов обязательных работ. Уточняется, что осужденный во время заседания в содеянном раскаялся и перед дочерью извинился.

Также сегодня сообщалось, что житель Чукотки около года избивал приемного ребенка из-за недовольства его поведением.

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