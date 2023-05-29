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В аэропорту Новокузнецка произошло ЧП с самолетом

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новокузнецке

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во время обслуживания рейса. Самолет должен был вылететь из Новокузнецка в Санкт-Петербург.

Никто не пострадал. Пассажирам на время ожидания вылета предоставили напитки, детям предоставили комнаты матери и ребенка, рассказали в пресс-службе.

По данным РБК, на борту лайнера находились 157 пассажиров. Самолет отбуксировали для оценки технического состояния.

20 мая стало известно, что в Швейцарии несколько человек погибли при крушении самолета.

Также сообщалось, что у пассажирского Boeing 747 компании Cargolux оторвало правую стойку шасси. Это произошло во время посадки в аэропорту Люксембурга.

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