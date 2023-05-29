Синоптики предупредили об отсутствии жары в начале июня в Москве

Жара не ожидается в ближайшее время в Москве. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По оценке синоптиков, днем температура будет держаться в диапазоне 19-25 градусов, без значительных осадков и с переменной облачностью.

В ближайшую среду температура днем станет еще ниже — всего лишь 19-20 градусов тепла, уточнил Вильфанд.

В Гидрометцентре добавили, что в ближайшее время ночи ожидаются прохладными, 29 мая прогнозируется плюс 5-7 градусов, во вторник и среду — плюс 7-9 градусов.

Только с четверга-пятницы ночные температуры начнут повышаться до плюс 10 градусов.