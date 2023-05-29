Во Франкфурте-на-Майне прошел митинг протеста против концерта Роджера Уотерса

Собравшая несколько сотен человек акция протеста против запланированного концерта сооснователя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса состоялась во Франкфурте-на-Майне, сообщает портал hessenschau.de.

Перед концертным залом, в котором должен выступить Уотерс, состоялся митинг с участием около 400 человек. Акция прошла под девизом «Франкфурт объединился против антисемитизма». Митингующие выразили возмущение антисемитским взглядами Уотерса, почтили память жертв нацизма и высказали солидарность с Израилем. Многие из протестующих держали в руках израильские флаги и плакаты с надписями: «Мы не нуждаемся в твоих поучениях», «Мы не хотим, чтобы ты был здесь».

Выступивший на митинге бургомистр Франкфурта Майк Йозеф, представляющий Социал-демократическую партию Германии, заявил, что «ненависть к евреям должна быть осуждена повсюду в нашем городе». Представители еврейской общины подчеркнули, что протест был направлен на то, чтобы подать четкий сигнал против ненависти к евреям. «Мы не хотели бы, не предприняв никаких действий, наблюдать за тем, что — как раз позади нас — в буквальном смысле трибуну получает известный антисемит и сторонник теорий заговора», — говорится в заявлении общины.

Концерт Уотерса во Франкфурте был запрещен из-за обвинений в антисемитизме, но музыкант оспорил этот запрет в суде и добился там победы.

Тем временем берлинская полиция начала расследование в отношении Уотерса по подозрению в разжигании ненависти. Поводом для расследования стала сценическая одежда 79-летнего британца, в которой он выступал на двух своих майских концертах в Берлине. Музыкант был одет в длинное черное пальто с погонами и красной повязкой на руке с белым кружком.

Представитель полиции заявил, что такая одежда похожа на униформу СС, поэтому может унижать достоинство жертв нацистского режима, прославлять национализм и тем самым нарушать общественный порядок.

Сам музыкант отверг обвинения в разжигании ненависти на своих концертах. Он считает, что его выступления являются четкими заявлениями против фашизма, несправедливости и фанатизма в любой форме. Попытки придать его концертам противоположный смысл являются нечестными и политически мотивированными, считает Уотерс. «Я всю свою жизнь выступал против авторитаризма и угнетения», — подчеркнул музыкант.

Ранее сообщалось, что в Берлине прошел митинг в поддержку Роджера Уотерса.

Жители Германии вышли на улицу с лозунгом «За свободу выражения мыслей!». В рамках мероприятия граждане танцевали под песни Pink Floyd и развешивали по городу изображения Роджерса с надписью «Добро пожаловать в Германию».