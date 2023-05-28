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Белгородский губернатор навестил раненных при обстрелах ВСУ

Белгородский губернатор Гладков навестил в больнице пострадавших при обстрелах ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что посетил в больнице раненных при обстрелах со стороны ВСУ, а также при инциденте с проникновением в область диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

«Сегодня с утра поехал ко всем нашим раненым из Грайворонского и Шебекинского округов», — написал он.

По словам Гладкова, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Главное, конечно, это двое детей из Шебекино. Мальчишка и девчонка гуляли, держались за руки, прилетает снаряд — контузия у мальчишки, серьезное ранение у девочки», — напомнил губернатор, отметив смелость и героизм парня.

Гладков также проведал раненых в другой больнице и выразил уверенность, что у каждого из них выздоровление пойдет оперативно.

«Навестил и супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжелым ранением, но самым бодрым духом», — указал он.

Гладков также отметил бесстрашие главы Козинского сельского поселения Игоря Маховенко, который на руках выносил раненых, оказывал помощь соседней деревне и сам несколько раз подвергся обстрелу.

Ранее Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекинского округа со стороны Вооруженных сил Украины. Он заявил о гибели охранника и ранении двух подростков 15 и 17 лет при обстреле. Сам губернатор тоже попал под обстрел.

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