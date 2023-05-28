Каналы Венеции окрасились в зеленый цвет

Вода в главном водном канале Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет, полиция и власти города пытаются установить причину, сообщает местная газета Corriere del Veneto.

Предварительно установлено, что пятно появилось из-за флуоресцентной краски, которая неизвестно каким образом попала в воду у моста Риальто.

Президент области Венеция Лука Дзайя в своем Twitter сообщил, что для расследования обстоятельств инцидента было созвано экстренное совещание префекта района и полиции.

Следователи выдвигают версию, что краску могли разлить экоактивисты или неизвестный художник-акционист. Сотрудники пожарной службы и регионального агентства по охране окружающей среды Италии взяли пробы воды для анализа.

В 1968 году аргентинский художник Николас Гарсия Урибуру покрасил воду главного водного канала в Венеции в зеленый цвет флуоресцентным красителем во время 34-й Венецианской биеннале в трюке для повышения экологической осведомленности.

В апреле прошлого года сообщалось, что постояльцам гостиниц в Венеции при заселении выдают водяные пистолеты. Они предназначены для отпугивания чаек, которые пытаются украсть еду у людей, пытающихся позавтракать на открытой террасе.