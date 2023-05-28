Сбежавший в Норвегию россиянин Медведев отказался говорить с украинскими следователями

Россиянин Андрей Медведев, который заявлял, что был бойцом ЧВК «Вагнер» и потом сбежал в Норвегию, сказал, что отказался от встречи с украинскими следователями, передает газета The New York Times.

Как пишет издание, генпрокуратура Украины обратилась к норвежским властям за помощью в расследовании в отношении россиянина. Сам Медведев сказал, что украинские следователи просили о встрече с ним в Норвегии, но он отказался.

«Они всегда преследуют меня», — сказал он.

В январе сообщалось, что в Норвегии задержали россиянина, который представился бывшим бойцом ЧВК «Вагнер».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя эти сообщения, рассказал, что Медведев действительно служил в норвежском батальоне компании — «Нидхегг», так как имел норвежское гражданство.

В мае Медведев заявил, что хочет вернуться домой.