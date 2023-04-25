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Мужчина надругался над девятилетней девочкой на улице Петербурга

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге мужчина совершил сексуальное насилие в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел днем 24 апреля на улице Щербакова. О надругательстве в полицию сообщила мать школьницы.

По данным источника, к преступлению причастен 40-летний житель дома на улице Луначарского. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что мужчина из Перми напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, с которой познакомился в соцсети.

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