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Названы самые популярные у россиян города для поездки на майские праздники

Опрос: россияне чаще всего бронируют отели в Петербурге и Москве на майские праздники

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В топ пять городов, где россияне чаще всего бронируют отели на майские праздники вошли Санкт-Петербург (19,8%), Москва (13,8%), Сочи (10,0%), Казань (5,1%) и Нижний Новгород (3,1%). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Самым популярным в Санкт-Петербурге стал апарт-отель Avenue-Apart, расположенный в Петроградском районе. В Москве наиболее востребованный — Moscow Marriott Grand Hotel. Также выяснилось, что три из пяти наиболее загруженных отелей в Сочи находятся в поселке Эсто-Садок, из чего следует вывод, что горы в мае привлекают россиян больше, чем море.

В Казани большинство гостей выбрали «Корстон Тауэр Казань», расположенный в центре города, а в Нижнем Новгороде самым востребованным оказался «Hampton by Hilton Нижний Новгород».

Ранее аналитики сервиса «Зарплата.ру» выяснили, что 15% россиян планируют взять подработку на майские праздники.

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