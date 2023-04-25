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В Приморье загорелся деревообрабатывающий цех

В городе Лесозаводск Приморского края горит крупный деревообрабатывающий цех. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Поступило сообщение о возгорании деревоперерабатывающего цеха», — указывается в сообщении.

По информации ведомства, из-за мощного ветра и быстрого распространения огня площадь возгорания выросла до 12 тысяч квадратных метров.

Как отметили в пресс-службе, 20 работников цеха смогли эвакуироваться еще до приезда спасателей. В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем в производственном помещении. Цех расположен на улице Свердлова.

Ранее пресс-служба подмосковного ГУ МЧС России сообщала, что в цеху коксогазового завода, расположенном в подмосковном городе Видное, произошел взрыв. Позднее в одном из цехов загорелась насосная колонна с бензолом.

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