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BFMTV: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошел «марш пустых кастрюль»

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Benoit Tessier/Reuters

В ряде французских городов в годовщину переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона на второй президентский срок прошли спонтанные манифестации, сообщает телеканал BFMTV.

Сообщается, что на площади перед мэрией Парижа, а также на площади около Театра Парижа собрались несколько сотен людей, преимущественно молодежь, чтобы «маршем пустых кастрюль» выразить протест политике президента. Участники акции устроили какофонию и скандировали «Макрона в отставку!».

Позже толпа манифестантов отправилась на Лионский вокзал, чтобы «встретить» министра культуры Папа Ндьяйя, возвращающегося из рабочей поездки, и прорвалась в здание института, который должен был посетить министр. В результате визит главы ведомства пришлось отменить.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире радиостанции Franceinfo заявил, что полиция Франции не будет запрещать использование кастрюль на акциях протеста во время визитов президента страны Эммануэля Макрона в регионы страны.

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