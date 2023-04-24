The Jerusalem Post: автомобиль въехал в толпу в центре Иерусалима

В центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего, по предварительным данным, были ранены пять человек. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По информации полиции, водителя застрелили на месте происшествия.

Отмечается, что власти назвали произошедшее терактом. Нападение было осуществлено в День памяти — государственный день траура в Израиле.

При этом через несколько минут после теракта премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с речью.

«Эти террористические атаки осуществляются с расчетом на то, что они выгонят нас отсюда. Если бы они могли, они бы убили нас всех», — сказал он.

Ранее сообщалось, что министр финансов Израиля Бецалел Смотрич получил письмо с нацистской символикой в День памяти жертв Холокоста.

До этого The Jerusalem Post писало, что семь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме.