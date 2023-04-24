Депутат Госдумы Милонов призвал не исключать английский язык из школьной программы

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН раскритиковал призыв своего коллеги Султана Хамзаева исключить английский язык из российской школьной программы. Он подчеркнул, что данная инициатива — абсолютно недопустимый шаг.

«Как человек имеющий в дополнение ко всему образование по специальности гид-переводчик, я считаю, что это абсолютное мракобесие. Ни в коем случае нельзя этого делать. Я сожалею о том, что депутат Хамзаев считает, что необразованные люди лучше, чем образованные. Нужно немного по-другому относиться к вопросу образования», — отметил Милонов.

Он добавил, что многие патриоты России в совершенстве владеют иностранными языками, что не мешает им работать в интересах страны.

По мнению Хамзаева, при составлении школьной программы следует уделять внимание психологии, физической активности и другим предметам. Как отметил парламентарий, в данный момент стране нужны эксперты в технических областях, а не соискатели, знающие исключительно английский язык.