Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Голикова: медорганизации в ряде случаев размещают вакансии с зарплатой ниже МРОТ

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что некоторые российские медицинские организации в ряде случаев размещают вакансии с зарплатой для медиков ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) и назвала такую ситуацию недопустимой. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ряде случаев мы столкнулись с тем, что медицинские организации размещают на портале «Работа в России» вакансии, где зарплата меньше установленного на сегодняшний день минимального размера оплаты труда, это недопустимая ситуация», — заявила она.

Голикова отметила, что данная информация может оттолкнуть людей из профессии.

29 марта вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году может превысить прожиточный минимум на 17,1%. По словам Голиковой, рост реальной зарплаты населения отмечается в 22 регионах страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях