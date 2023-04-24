Голикова: медорганизации в ряде случаев размещают вакансии с зарплатой ниже МРОТ

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что некоторые российские медицинские организации в ряде случаев размещают вакансии с зарплатой для медиков ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) и назвала такую ситуацию недопустимой. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ряде случаев мы столкнулись с тем, что медицинские организации размещают на портале «Работа в России» вакансии, где зарплата меньше установленного на сегодняшний день минимального размера оплаты труда, это недопустимая ситуация», — заявила она.

Голикова отметила, что данная информация может оттолкнуть людей из профессии.

29 марта вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году может превысить прожиточный минимум на 17,1%. По словам Голиковой, рост реальной зарплаты населения отмечается в 22 регионах страны.